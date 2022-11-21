Унаслідок ворожого обстрілу постраждав один чоловік, його доправили до лікарні у важкому стані.

Внаслідок обстрілу житлового будинку на Харківщині одна людина загинула, ще одного чоловіка у важкому стані доправлено до лікарні.

У Куп'янському районі ворожий снаряд потрапив у двоповерховий багатоквартирний будинок, про це у своєму Telegram повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.

"...було частково зруйновано торцеву стіну будинку, дах та чотири квартири. Під уламками рятувальники виявили постраждалого чоловіка, у важкому стані його передали медичним працівникам, та ще одна людина загинула", - йдеться у повідомленні.

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Раніше в Офісі президента повідомили, що у селищі міського типу Шевченкове Куп'янського району Харківської області російські окупанти обстріляли житловий будинок, під завалами можуть бути люди.

Ситуація в Харківській області під час війни з РФ - найважливіше

Армія України з кінця літа почала активно витісняти загарбників з низки областей нашої держави. Спочатку від окупантів було звільнено майже всю Харківську область.

Вороги не раз обстрілювали населені пункти цієї області, є руйнування, жертви та постраждалі. Зокрема, 17 листопада супротивник завдав ракетні удари по важливому інфраструктурному об’єкту, повідомлялося про трьох постраждалих.

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