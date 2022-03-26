У Держатомі вкотре наголосили, що ЯПУ "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій.

Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові знову потрапила під обстріли російських окупантів.

Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України.

"За інформацією експлуатуючої організації (ННЦ ХФТІ) 26.03.2022 року ЯПУ "Джерело нейтронів" в черговий раз потрапила під обстріли. Оцінити масштаби пошкоджень унеможливлюється через бойові дії, які не припиняються у районі розташування ядерної установки", - йдеться у повідомленні.

У Держатомі вкотре наголосили, що ЯПУ "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій.

"Продовження її бомбардування та/або обстріли можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій", - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вперше російські окупанти обстріляли з "Градів" територію Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут", де розташована дослідна ядерна установка"Джерело нейтронів" 6 березня.

А увечері 10 березня російські військові знову здійснили бомбардування дослідницької ядерної установки "Джерело нейтронів".

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