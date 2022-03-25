Окрім того, українські військові розправилися з розвідгрупою та гелікоптером окупантів.

Збройні сили України на Харківщині знищили потужний російській стаціонарний комплекс радіоелектронної боротьби, що глушив зв’язок.

Про це розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Наші мужні захисники знищили потужний російський стаціонарний комплекс радіоелектронної боротьби. Завдяки цьому комплексу окупанти "глушили" наш зв'язок, електроніку, роботу наших систем протиповітряної оборони та безпілотників, вели розвідувальні роботи. Це потужна операція, за яку ми всі вдячні нашим непереможним бійцям. Бо разом із ворожим комплексом ЗСУ знищили близько 50 ворогів, які безпосередньо працювали з технікою", - повідомив він у своєму Telegram-каналі.

Окрім того, за словами Синєгубова, зранку в Харківському районі 92 механізована бригада та військовослужбовці харківського гарнізону знищили ворожих розвідників, зокрема й командира роти.

"Бійці цієї ж 92-ї бригади взяли в полон 17 окупантів, 15 з яких мобілізовані з так званих "ДНР/ЛНР". Наші військові відзначають зубожіле екіпірування бійців з недореспублік, у декого з них - стан наркотичного та алкогольного сп’яніння і повну деморалізацію. У тому ж Харківському районі мобільні підрозділи ЗСУ артилерією знищили ворожий вертоліт противника, який стояв просто на землі. Росіяни останнім часом дають все більше приводів для їхніх ганебних поразок", - заявив він.

Війна в Україні: ситуація в Харкові

Як повідомляв УНІАН, окупанти за ніч 54 рази вдарили по Харкову з "Градів" і "Ураганів".

Після обстрілу пункту видачі гуманітарної допомоги 24 березня загинуло 6 людей, понад 17 поранені. Вночі також було обстріляно термінал аеропорту, зранку - супермаркет "Метро". Увечері був удар "Калібру" в історичний центр Харкова.

Вранці 25 березня близько 7:45 російські окупанти обстріляли міську поліклініку в Основ'янському районі міста. Жодного військового об'єкта поруч не було. В результаті постраждали 7 цивільних осіб, з яких 4 - померли.

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