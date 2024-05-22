Як далеко просунеться Росія, залежить від того, скільки солдатів виставлять обидві сторони, і для України це означає переміщення захисників з інших потенційних об'єктів атаки.

Цього місяця російські війська прорвали кордон між Росією та Україною і просунулися у напрямку Харкова. Військові аналітики кажуть, що Росії не вистачає військ для захоплення міста, але вона може просунутися на відстань артилерійського вогню, що спричинить ще більший потік біженців, пише The New York Times.

У той час як російські війська відвойовують землі, з яких вони були витіснені наприкінці 2022 року, українські військові прийняли стратегію ведення бойових дій з повільним відступом на більш укріплені позиції.

"Хоча навряд чи ця стратегія є ідеальною - а розповіді командирів і солдатів свідчать про те, що Україна реалізувала її з деякими помилками - тактика оборони з одночасним відступом невеликими кроками дозволяє слабшим силам завдати нападникам значних втрат. Ті, хто наступає, повинні штурмувати ряд за рядом позицій, просуваючись вперед, постійно прориваючи укриття і наражаючи себе на артилерійський обстріл", - пише видання.

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Україна, маючи недостатню кількість війські не маючи достатньо боєприпасів, вимушено застосовує цю стратегію з необхідності після того, як російські війська захопили місто Авдіївку в лютому, зазначає NYT.

"Тактика росіян радикально змінилася порівняно з 2022 роком", - сказав капітан Петро Левковський, начальник штабу батальйону оперативного призначення 13-ї української бригади. Тоді, за його словами, "вони прийшли колонами, йшли на Харків, тому що думали, що їх будуть чекати".

Зараз, за словами військового, росіяни "стріляють з артилерії на великі відстані, знищують все, потім невеликими групами йдуть на штурм, але у великій кількості, з різних напрямків".

"На генералів чекає гра в здогадки. Як далеко просунеться Росія, залежить від того, скільки солдатів виставлять обидві сторони. Для України цей розрахунок означає переміщення захисників з інших потенційних об'єктів атаки", - пише видання.

"Війна інтерактивна, - сказав у телефонному інтерв'ю Йохан Норберг, старший військовий аналітик Шведського агентства оборонних досліджень. "Те, що роблять чи не роблять українці, так само важливо, як і те, що роблять росіяни". При цьому, за його словами, захоплення Харкова вимагатиме від Росії "не кількох тисяч, а сотень тисяч" солдатів.

Ситуація на Харківщині - що відомо

Російські окупанти наблизилися до центральної частини Вовчанська на Харківщині. Про це пише NYT. Зазначається, що заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха заявив, що українські війська втратили близько 40% міста.

Водночас видання Reuters пише, що українські військовослужбовці в Харківській області нарешті отримали снаряди, щоб зупинити російські війська. Про це повідомляє.

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