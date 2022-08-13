У захопленому місті армія України завдала удар по об'єкту, який використовували супротивники, поділився військовий кореспондент.

У захопленій російським окупантами Новій Каховці Херсонської області у суботу, 13 серпня, потужні вибухи сталися на електромеханічному заводі, який супротивники перетворили на склад.

Вибухи у Новій Каховці трапилися після удару, завданого Збройними силами України, повідомив у Telegram військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

"У Новій Каховці ЗСУ атакували електромеханічний завод, на якому орки зберігали зброю і боєприпаси. Триває детонація", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, війська Росії без оголошення війни рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Вороги обстрілювали військові та цивільні об’єкти й захопили низку населених пунктів, зокрема, Нову Каховку. У місті не раз лунали вибухи.

Армія України дає гідну відсіч ворогу. На нашій землі вже знищили 43,4 загарбників.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов називав Нову Каховку "найбільш привабливою" для проведення контрнаступу ЗСУ.

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