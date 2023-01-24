Супротивники збираються переносити всі комунальні установи, які знаходяться біля Дніпра, до інших районів.

На окупованій частині Херсонщини російські загарбники перетворюють медичні заклади на військові госпіталі.

Окупанти збираються переносити чи зробити військовими госпіталями приблизно сім лікарень, переносити медичні заклади збираються переважно у Новотроїцьк та Генічеськ, про це під час брифінгу розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає кореспондент УНІАН.

"...За останньою інформацією, вони також збираються переносити всі комунальні установи із зони 15 кілометрів біля Дніпра до інших районів", - повідомив він.

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Також він розповів, що обстріли Херсонщини не припиняються, хоча останніми днями було відносно спокійно. "Сьогодні (23 січня - Ред.), на жаль, у нас є троє постраждалих. За останні три дні всього 10 людей отримали поранення різного ступеню тяжкості", - зазначив Соболевський.

За його словами, для обстрілів Херсонщини використовують РСЗВ, мінометні та артилерійські системи, час від часу фіксуються ракетні обстріли.

Ситуація в Херсонській області - зараз це треба знати

Як повідомляв УНІАН, восени Збройні сили України звільнили частину окупованої Херсонської області. Відтоді російська армія систематично обстрілює Херсон та область.

22 січня 2023 року російські загарбники обстріляли окупований населений пункт Олешки, що на Херсонщині. Внаслідок обстрілу була пошкоджено місцеву школу та житлові будинки.

Генштаб Збройних сил України повідомив, що протягом 18-21 січня 2023 року в населені пункти Виноградове та Брилівка Херсонської області окупанти направили підкріплення у вигляді живої сили, але без необхідної техніки та озброєння.

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