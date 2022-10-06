За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Зранку окупанти завдали удару по Хмельницькій області, попередньо - постраждалих немає.

Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

"Сьогодні вранці під час повітряної тривоги ворог завдав удару по території нашої області. Було чути звуки вибухів", - зазначив він.

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За словами Гамалія, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Як повіодмляв УНИАН, сьогодні зранку російські окупанти вдарили ракетами по об'єктах інфраструктури та житлових будинків Запоріжжя.

Внаслідок ворожих атак у місті виникли пожежі. Також руйнування зазнали житлові будинки. Точна кількість постраждалих ще не відома. На місці подій вже працюють рятувальники.

Внаслідок влучень житлові будинки зазнали значних руйнувань. "Є постраждалі. Рятувальники вже дістають людей з-під завалів", - повідомили в місцевій ОВА.

Згодом стало відомом, що російські окупанти завдали сім ракетних ударів по багатоповерхівках.

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