Крім того, ЗСУ знищили чимало ворожої техніки.

За минулу добу Сили оборони України ліквідували 1 690 російських окупантів. Загалом за час повномасштабної війни було знищено близько 687 600 осіб. Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Також українські бійці продовжують знищувати військову техніку ворога, зокрема вже було знищено:

танків - 9 109 (+12) од,

бойових броньованих машин - 18 332 (+45) од,

артилерійських систем - 19 782 (+29) од,

РСЗВ - 1 240 (+2) од,

засоби ППО - 984 (+2) од,

літаків - 369(+0) од,

гелікоптерів - 329 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 17 726 (+56),

крилаті ракети - 2 625 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 27 460 (+95) од,

спеціальна техніка - 3 541 (+6).

Війна в Україні - останні новини

Як писав УНІАН, розвідка Нідерландів повідомила, що Росія перекинула щонайменше півтори тисячі військових КНДР для участі у війні проти України. Там зазначили, що перше розгортання було способом для Кремля перевірити війська КНДР і оцінити реакцію світу.

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Також військовий експерт Олександр Мусієнко заявив, що російські окупанти накопчують ракети для завдання масового удару по території України. За його словами, наразі немає інформації, що у Росії виникла серйозна криза з виробництвом ракет.

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