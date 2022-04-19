За словами очільника ОВА, окупанти чітко розуміли, де потрібно атакувати.

Сили оборони відійшли від міста Кремінна Луганської області, оскільки російські окупанти повністю обстріляли їхні позиції. Захисники тримали оборону майже два місяці.

Про це заявив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі 24 каналу.

"На тій лінії оборони, яку ЗСУ збудували, не залишилося навіть метра живого місця. Все повністю обстрілювалося. Ворог чітко розумів, де розташовувалися наші позиції", – розповів Гайдай.

Українські воїни відійшли для перегрупування, оскільки сенсу залишатися на розбитих позиціях не було. Наразі Збройні сили України стоять трохи далі та тримають оборону вже на нових позиціях.

Нагадаємо, 18 квітня російські окупанти зайшли у місто Кремінна, були вуличні бої. Згодом повідомлялося, що окупанти взяли під контроль місто.

У цей же день секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що супротивник пробував прорвати нашу оборону майже по всій лінії фронту Луганської, Донецької та Харківської областей.

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