У Луганській області вже зросла кількість ворожих обстрілів, зазначив голова Луганської обласної військової адміністрації.

У Луганській області найближчими днями очікують на масовані атаки російських окупантів, оскільки загарбники хочуть виконати наказ президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. "Найближчими днями очікуємо на Луганщині масованих атак рашистів. О*ки мають на меті виконати наказ Путіна - вийти на адмінкордони Луганської області", - зазначив він.

За словами Гайдая, окупанти вже стягнули велику кількість живої сили та техніки. "Вже зараз фіксуємо збільшення кількості обстрілів, як артилерійських, так і авіа", - уточнив голова ОВА.

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Він підкреслив, що українські захисники та захисниці готові дати відсіч ворогу.

Ситуація в Луганській області - сьогодні це варто знати

13 лютого Сергій Гайдай повідомив, що в регіоні вороги готуються до наступу, і проводили невеликі атаки. Чиновник додав, що у ворога є багато техніки і резерву живої сили.

14 числа Генеральний штаб Збройних сил України поділився, що ворог продовжив зосереджувати головні зусилля на веденні наступу на таких напрямках - Лиманському, Куп’янському, Новопавлівському, Авдіївському та Бахмутському. За даними Генштабу, супротивник зазнає серйозних втрат.

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