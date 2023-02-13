Російські загарбники найближчими днями будуть масово атакувати фронт на Луганщині.
Голова тамтешньої ОДА Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі повідомив, що окупанти готуються до наступу. Рашисти вже проводять невеликі атаки, у них є багато техніки і багато резерву особового складу.
З трьох напрямків – Білогорівка, Кремінна, Сватове – саме у Сватовому стабільна ситуація. На решті напрямках гаряче.
"Сьогодні о четвертій ранку росіяни атакували Білогорівку з усіх боків. Наші сили оборони цей наступ відбили.
Та сама ситуація відбувалася на Кремінському напрямку, ворог атакує великою кількістю особового складу. Після бойового зіткнення з нашими захисниками, рашисти відійшли назад", - йдеться у повідомленні Гайдая.
Фронт на Луганщині
Генштаб сьогодні зранку також повідомляв про відбиття українськими військовими атак росіян на кількох напрямках луганського фронту і не тільки.
Наприкінці січня ЗСУ влучили в склад боєприпасів окупантів на Луганщині.
24 січня повідомлялося, що загарбники проводять евакуацію з Луганська та бояться покидати тил.
Також у росіян проблема з належним медичним обслуговуванням у Луганській області: їх мінімально лікують і кидають в бій.