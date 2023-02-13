У розпорядженні окупантів багато техніки і особового складу.

Російські загарбники найближчими днями будуть масово атакувати фронт на Луганщині.

Голова тамтешньої ОДА Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі повідомив, що окупанти готуються до наступу. Рашисти вже проводять невеликі атаки, у них є багато техніки і багато резерву особового складу.

З трьох напрямків – Білогорівка, Кремінна, Сватове – саме у Сватовому стабільна ситуація. На решті напрямках гаряче.

Відео дня

"Сьогодні о четвертій ранку росіяни атакували Білогорівку з усіх боків. Наші сили оборони цей наступ відбили.

Та сама ситуація відбувалася на Кремінському напрямку, ворог атакує великою кількістю особового складу. Після бойового зіткнення з нашими захисниками, рашисти відійшли назад", - йдеться у повідомленні Гайдая.

Фронт на Луганщині

Генштаб сьогодні зранку також повідомляв про відбиття українськими військовими атак росіян на кількох напрямках луганського фронту і не тільки.

Наприкінці січня ЗСУ влучили в склад боєприпасів окупантів на Луганщині.

24 січня повідомлялося, що загарбники проводять евакуацію з Луганська та бояться покидати тил.

Також у росіян проблема з належним медичним обслуговуванням у Луганській області: їх мінімально лікують і кидають в бій.

Вас також можуть зацікавити новини: