Супротивники наражають життя мирних людей на небезпеку.

На тимчасово захопленій частині Луганської області окупанти продовжують прикриватися мирними людьми як "живим щитом".

Зокрема, у місті Сватове супротивник продовжує розміщувати свої сили у школах та примушує людей приводити туди дітей, попри обстріли, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"…за наявною інформацією, в місті Сватове окупанти продовжують розміщувати свої підрозділи у школах та на підприємствах, а місцеве населення примушують продовжувати працювати та приводити дітей на заняття, незважаючи на обстріли", - зазначається у повідомленні.

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ЗСУ наприкінці серпня пішли у контрнаступ на різних напрямках. 5 жовтня очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що армія України почала рухатися вперед і у цьому регіоні, і кілька населених пунктів вже деокуповано.

18 жовтня військовий експерт Олег Жданов розповів, що в області супротивник будує рубіж оборони від Сватового до Кремінної.

31 жовтня Гайдай поділився, що в Луганській області наші захисники звільнили від загарбників вже дев'ять населених пунктів.

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