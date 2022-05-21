На місці працюють відповідні служби

У суботу, 21 травня, під ворожим ракетним обстрілом опинилася Рівненська область. Постраждав об’єкт військової інфраструктури.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

"По території області завдано ракетного удару. Об’єкт військової інфраструктури. .. На місці працюють відповідні служби", - сповістив він.

За словами очільника ОВА, кількість жертв та масштаби руйнувань уточнюються.

Як писав УНІАН, в кінці квітня російські окупанти вранці завдали два ракетні удари по залізничній інфраструктурі Рівненщини.

28 березня внаслідок ворожого ракетного удару сталося займання нафтобази на Рівненщині. Пожежу на нафтобазі вдалося ліквідувати лише за півтори доби.

Також вранці 21 травня в Немирові на Вінниччині сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету.

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