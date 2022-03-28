На місці події працюють рятувальники та хімічна лабораторія.

Росіяни вкотре здійснили ракетний удар по території України. Цього разу вдарили по нафтобазі на Рівненщині.

Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"Ворог знову завдав ракетного удару по Рівненській області. Це знову нафтобаза. На місце виїхали ДСНС та хімлабораторія", - повідомив він.

Коваль наголосив, що тривога триває, тому закликав людей залишатися в укриттях.

Зазначимо, що впродовж останніх кількох днів Росія активно завдає ударів по нафтобазах України. Так, 26 березня ворожі ракети влучили у нафтобазу у Львові, а вчора, 27 березня, окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі в Луцьку. Вона зруйнована. Пожежу ліквідовують й досі.

За даними британської розвідки, Росія обстрілює Україну ракетами здалеку, щоб не наражати на небезпеку свої літаки.

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