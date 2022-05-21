Ракету збили біля Немирова.

Російські окупанти завдали ракетного удару по території України.

Як сповіщає голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, ворожа ракета пролітала над Вінниччиною.

"Біля Немирова збили ракету. Спрацювала ППО", - сповістив він.

Зауважимо, о 10:42 суботи на території області було оголошено повітряну тривогу.

Як писав УНІАН, в кінці квітня на Вінниччині під ракетний обстріл окупантів потрапили міста Жмеринка і Козятин.

А на початку березня російські війська обстріляли ракетами аеропорт "Вінниця", який знаходиться під однойменним обласним центром України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що аеропорт під Вінницею повністю зруйнований після ракетного удару, який завдали російські окупанти. Внаслідок атаки на аеропорт загинули 10 осіб.

Напередодні британська розвідка повідомляла, що в Росії серйозно зменшилася кількість високоточних боєприпасів, тому вона використовує для бомбардувань застарілі ракети і бомби.

Натомість в українському Міноборони зазначили, що Росія вистріляла по Україні приблизно половину наявних ракет, але ще має потужності і певний запас комплектуючих, щоб виготовляти нові.

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