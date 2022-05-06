Окрім того, відновлюватимуться назви населених пунктів на державних автошляхах, а також дорожні знаки обмеження максимальної швидкості.

У Рівненській області змінюється час комендантської години та правила продажу алкогольних напоїв.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль у своєму Telegram-каналі.

"Щойно Рада оборони області ухвалила низку важливих рішень. Зокрема: змінити час комендантської години з 23:00 до 5:00. Відповідні зміни вступають в дію з 10 травня", - йдеться в повідомленні.

Також відзавтра продовжено час продажу алкоголю в магазинах і закладах громадського харчування - з 11:00 до 21:00.

Окрім того, на прохання патрульної поліції та Служби автомобільних доріг відновлюватимуться дорожні знаки обмеження максимальної швидкості у всьому регіоні та назви населених пунктів на державних автошляхах - проте лише в Дубенському та Рівненському районах.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, чи буде комендантська година в Києві 8-9 травня. За словами міського голови, ближчими днями існує висока ймовірність ракетних обстрілів в усіх регіонах України.

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