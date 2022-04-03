Міст, який знищили супротивники, знаходиться на шляху з Путивля до Сум.

В Сумській області окупанти підірвали міст через річку Сейм.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, оприлюднивши фото залишків переправи.

"Міст через річку Сейм, підірваний орками. Це був шлях з Путивля до Сум", - зазначив Живицький.

Нагадаємо, 2 квітня у Генштабі Збройних сил України повідомили, на Слобожанщині окупанти заблокували виїзд з міста Буринь, де фіксується велике скупчення ворожої військової техніки.

Триває блокада Путивля, місто оточене блокпостами ворога. В селищі Юр’єве Сумської області окупанти проводять рейди з метою перепису населення та пошуку зброї.

Дмитро Живицький 2 числа повідомив, що в Конотопському районі Сумщини з території РФ зайшла велика кількість ворожих військ, і сформовано умовний "коридор", через який відбувається постійний рух військової техніки з Київської та Чернігівської областей у зворотньому напрямку - в Росію.

Варто зазначити, що російські війська вдерлись на українську територію рано вранці 24 лютого.

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