Супротивники дуже бояться місцевих жителів та українських військових, тому відкривають хаотичний вогонь по людях, які з'являються біля їхньої техніки, зазначив очільник Сумської ОВА.

В Конотопському районі Сумської області з території Росії зайшла велика кількість ворожих військ.

Про це голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив у Facebook, інформуючи про оперативну ситуацію в області.

"Конотопський район: велика кількість ворожих військ зайшла з території Росії. Сформований умовний "коридор", через який відбувається постійний рух військової техніки з Київської та Чернігівської областей у зворотньому напрямку на Росію", - зазначив він. При цьому додав, що вони дуже бояться місцевих жителів і наших військових, тому відкривають хаотичний вогонь по людях, які з’являються біля цієї техніки або вздовж руху колон.

Живицький повідомив, що у місті Буринь війська РФ вчора обстріляли будинки мирних жителів - в одного чоловіка вогнепальне наскрізне поранення, його доправили до лікарні та надають медичну допомогу. Також у Бурині "орки обстріляли цивільну машину з людьми" - двох місцевих із вогнепальними пораненнями вчора зранку передали медикам.

За словами голови Сумської ОВА, ввечері 31 березня між Білопіллям та Путивлем військові РФ затримали цивільну машину з жителями Шосткинського району. "Відомо, що в людей забрали телефони та обіцяли дати їм місце для ночівлі. Після цього зв’язок із затриманими зник. Станом на вчора їх місце перебування невідоме, телефони вимкнені", - зазначив він.

Живицький нагадав про небезпеку пересуватися для цивільного населення - це стосується Конотопського і північної частини Роменського районів, бо це може вартувати життя.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого.

Спочатку ворог бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема Суми. Зокрема, 18 березня стало відомо, що у Сумах після артилерійського ворожого обстрілу горіли склади з лакофарбною продукцією.

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