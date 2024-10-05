Внаслідок вибуху також пошкоджено маршрутний автобус.

Російські окупанти вчергове здійснили воєнний злочин проти мирного населення Сумської області.

Як повідомили у Сумській ОВА, в Річківській громаді Сумського району окупанти з БПЛА скинули вибуховий пристрій на рейсовий маршрутний автобус сполученням Суми-Річки.

"Внаслідок вибуху отримали поранення троє мирних жителів та пошкоджено маршрутний автобус", - йдеться у повідомленні.

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В ОВА закликали місцевих жителів бути максимально уважними та обережними, дотримуватись сигналів повітряної тривоги та правил безпеки.

Як додали в Офісі генпрокурора, атака на пасажирський автобус сталася о 15:30. Пораненими виявилися 65-річний чоловік та 54-річна і 63-річна жінки.

Сумська окружна прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Терор мирних українців

Окупанти таким чинос постійно тероризують мирних українців. Найчастіше вибухівку з дронів ворог скидає на голови українців у Херсонській області. Так, влітку російські військові скинули на трьох дорослих та двох дітей вибухівку з дрона. Тоді поранення дістали двоє дівчаток 12 і 15 років.

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