Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що сценарій заморожування війні не варто повністю виключати.

Війна в Україні може йти як за гарним, так и за поганим сценарієм, одним з яких може стати наступ окупантів в той момент, коли ЗСУ будуть виснажені.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, зазначивши, що є також і найгірший сценарій.

"Поганим сценарієм є ситуація, якщо росіянами вдасться перейти в новий масштабний наступ, коли Україна буде виснажена. Ще один сценарій - не дуже добрий, але я б не назвав його найгіршим. Він, скажімо так, дуже суперечливий, неоднозначний - це припинення бойових дій на певній лінії фронту", – заявив експерт.

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За його словами, в разі цього сценарію ніякої мирної угоди не буде.

"Це не буде класичне завершення війни, адже ніякої мирної угоди не буде. Але, оскільки обидві сторони будуть достатньо виснажені й буде зрозуміло, що ніхто не може перемогти у війні, можуть домовитися про припинення бойових дій на певний час", - заявив Фесенко, зазначивши, що йдеться про те, що називають "корейським сценарієм".

"Наразі, суто статистично, такий сценарій є найімовірнішим. Водночас він означатиме лише паузу у війні, коли кожна зі сторін може чекати на зміну ситуації на свою користь, тож війна може відновитися. Так вже було з "Мінськими угодами": вони не зупинили війну, вони просто перевели війну в режим малої інтенсивності, і, врешті-решт, війна відновилася у більших масштабах", - заявив експерт.

Він підкреслив, що затягування війни – це дуже поганий сценарій.

"Затягування війни в режимі малої інтенсивності на багато років – поганий сценарій. Я принциповий критик популярної позиції: "війна може тривати 15 років". Адже Росія може вести війну 15-20 років в режимі малої інтенсивності. А чи зможемо ми вести війну так довго? Адже вона буде йти на нашій території. І вести її ми можемо лише за рахунок ресурсів наших партнерів. Тому я вважаю думки про затягування війни на десятки років хибною стратегією", - зазначив експерт.

Однак, Фесенко вважає, що сценарій заморожування війні не варто повністю виключати.

"При всіх недоліках та ризиках, сценарій заморожування війни я не розглядав би як неприпустимий для України. Може скластися ситуація, коли просто іншого виходу не буде: і з міжнародних причин – я маю на увазі ситуацію з підтримкою від наших міжнародних партнерів, і з точки зору нашої внутрішньої ситуації. Просто іншого виходу може не бути, крім того, щоб піти на певну паузу, щоб відновитися. Українці мають розуміти: якщо ми хочемо перемоги, то або треба іти й воювати, або реалістично оцінювати ситуацію, і, наприклад, брати паузу, іти на тимчасове припинення бойових дій для того, щоб відновити сили", - сказав Фесенко.

З повним текстом інтерв'ю можна ознайомитися тут.

Затягування війни

В січні 2023 року у Туреччині пояснили затягування війни в Україні. На той момент у Зеленського виключили ймовірність затягування війни з Росією.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що попри те, що на Заході вважають, що у війні Росії проти України час на боці Києва, затягувати її ніхто з української сторони не збирається і війна закінчиться у 2023 році.

В березні 2023 року президент України Володимир Зеленський розповів про ключові причини затягування війни й віддалення миру. Президент назвав п'ять ключових небезпек, які віддаляють Україну та Європу від завершення війни й досягнення миру.

Зокрема, це зволікання з постачанням українській армії далекобійних ракет і сучасних літаків, зволікання з ухваленням нових жорстких санкційних пакетів, зволікання з реалізацією української формули миру та організацією "саміту миру", зволікання з інтеграцією України до Європейського Союзу.

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