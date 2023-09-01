Кірбі прокоментував заяву РФ про постановку на бойове чергування ракет "Сармат".

Українські війська досягли значного прогресу на Запорізькому напрямку за останні три доби.

Про це під час розмови з журналістами заявив координатор стратегічної комунікації Ради з національної безпеки США Джон Кірбі, пише The Guardian. "Сполучені Штати відзначають помітний прогрес українських військ на півдні в районі Запорізької області за останні 72 години", - йдеться в повідомленні.

У той же час Кірбі сказав, що зараз не може підтвердити заяву Росії про постановку на бойове чергування міжконтинентальних балістичних ракет "Сармат", що володіють ядерним потенціалом.

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Контрнаступ України: останні новини

Нагадаємо, 31 серпня The Telegraph написав, що українським військам удалося прорвати ділянку основної лінії оборони РФ на південному фронті.

У Генеральному штабі повідомили, що за добу на фронті сталося понад 40 бойових зіткнень, загарбницькі війська намагалися наступати одразу на кількох напрямках. Тим часом українські війська ведуть наступ на Мелітопольському напрямку.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба, коментуючи "повільний наступ", сказав, що така критика рівнозначна плювку в обличчя солдата.

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