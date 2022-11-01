У вівторок, 1 листопада вибухи пролунали в готелі "Ахтамар", що розташований по трасі "Маріуполь – Донецьк" в районі міста Волноваха.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Щодо Волновахи. Наші джерела кажуть, що було влучання готель "Ахтамар" по трасі Маріуполь – Донецьк, де розташувалися кадирівці. Знешкоджено близько 10 одиниць військової техніки. Чекаємо на приємне збільшення цифр втрат в офіційних повідомленнях Генштабу України", – повідомив він.
Радник мера також показав місце "прильоту" на фото.
Андрющенко також зазначив, що після вибухів окупаційні пропагандисти почали заявляти, що нібито атаковано цивільну дорогу Маріуполь – Донецьк.
"Відверта брехня. Дорога з Маріуполя на Донецьк використовується для перевезено військової техники щодня. Як з Росіі (через Новоазовськ – Маріуполь), так і з Кримського напряму. Більш того, окупанти як і завжди спокійно паркують на ніч військові вантажівки з БК прямо на подвір’ї цивільних", – додав Андрющенко.
Захоплення Волновахи
Російська загарбники захопили місто Волноваха (65 км від Маріуполя) ще у перші тижні повномасштабної війни. Волноваха залишається окупованою і досі.
Окупаційні війська вперше зайшли туди 27 лютого, тоді українські захисники вибили їх. У наступні дні росіяни продовжили наступ на місто і остаточно зайняли його 11 березня.
Населений пункт зазнавав нищівних ударів ворога. Росіяни били по ньому з артилерії, РСЗВ, бомбардувальників. Внаслідок бойових дій місто було майже повністю знищене. Як повідомляли в Держприкордонслужбі, Волновахи як міста вже не існує, оскільки інфраструктуру повністю зруйновано.
6 березня президент Володимир Зеленський присвоїв цьому місту почесну відзнаку "Місто-герой України".
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