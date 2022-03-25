Українські військові залишили місто Волноваха та перебазувались на інші позиції.

Ключові міста, зокрема й Маріуполь, під контролем Збройних сил України, однак місто Волноваха фактично знищено.

Про це розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко під час телемарафону.

Він зазначив, що обстріли ідуть по всій лінії розмежування - Авдіївка, Очеретине, Торецьк, Вугледар. За його словами, сьогодні були удари з повітря.

"Ключові міста і всі великі міста перебувають під контролем українських Збройних сил України", - сказав Кириленко.

За його словами, ЗСУ залишили місто Волноваха, бої за яке точилися два тижні, і на сьогодні такого населеного пункту, по суті, не існує, бо знищено більшість будівель та інфраструктури.

"Тому ЗСУ перебазувались на інші позиції. Інші населені пункти, в тому числі багатостраждальний Маріуполь, тримаються українськими збройними силами", - сказав голова Донецької ОВА.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Маріупольської міської ради, в місті дедалі більше людей гинуть від голоду.

Раніше в Держприкордонслужбі заявили, що Волновахи як міста вже не існує, її інфраструктуру зруйновано.

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