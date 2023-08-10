Минулої весни там розміщувалася база ООН з евакуації мирних людей з "Азовсталі".

У готелі в Запоріжжі, по якому сьогодні вдарили російські загарбники, зазвичай зупиняються співробітники організації Об'єднаних Націй. Про це йдеться в заяві координатора гуманітарної допомоги ООН в Україні Деніс Браун.

"Це абсолютно неприпустимо. Я зупинялася в цьому готелі кожен раз, коли була в Запоріжжі. Моя команда використовує його як базу для своїх частих поїздок до міста. Це була база ООН для операції з евакуації мирних жителів із заводу "Азовсталь" в Маріуполі в травні минулого року", - розповіла вона.

Браун підкреслила, що кількість невибіркових нападів на цивільну інфраструктуру, в результаті яких гинуть і отримують поранення мирні жителі, досягла "неймовірного рівня".

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"Подібні напади є порушенням міжнародного гуманітарного права. В ім'я людяності я закликаю Російську Федерацію виконувати свої зобов'язання з міжнародного гуманітарного права і негайно припинити невибіркові напади на Україну", - заявила вона.

Удар по Запоріжжю 10 серпня

Нагадаємо, сьогодні ввечері російські загарбницькі війська обстріляли Запоріжжя. За даними поліції, удар було завдано ракетою "Іскандер-К".

В результаті атаки загорілися припарковані поруч автомобілі, вибухова хвиля і уламки частково зруйнували об'єкт цивільної інфраструктури.

За останніми даними, загинула одна людина, ще 16 отримали поранення, у тому числі чотири дитини.

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