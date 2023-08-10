У четвер, 10 серпня, російські загарбницькі війська вкотре здійснили обстріл Запоріжжя.

Ввечері жителі міста повідомили, що чують гучні вибухи. Вже згодом голова Запорізької обласної війської адміністрації Юрій Малашко у своєму офіційному Telegram-каналі підтвердив, що окупанти завдали удару.

Оновлено о 20:25: Кількість постраждалих вже збільшилася до 9. Також зафіксовано незначні ушкодження медичного і освітнього закладів, повідомив секретар міськради.

Оновлено о 20:22: Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл міста. За його словами, на місці працюють всі необхідні служби.

"Запоріжжя. Місто щоденно потерпає від обстрілів з боку окупантів. Від удару російською ракетою по цивільній будівлі зайнялася пожежа. Станом на зараз відомо про одного загиблого. Мої співчуття. Є поранені", - написав він.

Також президент оприлюднив відео наслідків російської атаки.

Оновлено о 20:15: Внаслідок удару загинула одна людина, також відомо про п’ятьох постраждалих. Інформація уточнюється, повідомив Куртєв.

Оновлено о 20:08: Малашко оприлюднив фото та відео з місця удару. "На місці працюють всі служби, аби мінімізувати збитки, які намагається нам наносити держава-агресорка", - додав він.

Оновлено о 20:00: Куртєв повідомляє про двох постраждалих. Людей госпіталізували у стані легкої тяжкості.

"Знову ціллю російської терористичної атаки обрано об‘єкт цивільної інфраструктури. Знову ніяких військових цілей. Дуже людна в цей час територія. Їду на місце. Сподіваюсь, без жертв", - написав він.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що на місці удару почалася пожежа, вже відомо про постраждалих.

"Російські терористи знову вдарили по обʼєкту цивільної інфраструктури. На місці прильоту зайнялася пожежа. На превеликий жаль, є постраждалі. Інформація уточнюється. Відповідні служби вже працюють," - написав він у Telegram.

Інформація оновлюється...

Удар по Запоріжжю 9 серпня

Нагадаємо, вчора російські загарбницькі війська обстріляли житловий квартал міста, влучивши по території храму святих апостолів Петра і Павла ПЦУ.

За останніми даними, внаслідок атаки загинули троє людей, ще дев'ятеро отримали поранення. Серед постраждалих - 11-місячна дитина.

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