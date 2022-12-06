Пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки.

У ніч на 6 грудня російські загарбницькі війська обстріляли ракетами передмістя Запоріжжя.

Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив у своєму Telegram-каналі. За попередньою інформацією, внаслідок удару ніхто не постраждав.

"Вчергове, вночі, російські терористи завдали ракетному удару по передмістю обласного центру. Одна з ракет потрапила по територіі Степнянськоі територіальної громади. Пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки", - повідомив він.

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Обстріли Запоріжжя

Як повідомляв УНІАН, вчора, 5 грудня, внаслідок ракетного удару окупантів у селі Новософіївка Запорізького району загинуло двоє людей, ще троє зазнали поранень.

У Офісі президента України зазначили, що унаслідок російських обстрілів було поранено маленьку дитину, якій 1 рік і 10 місяців.

Нагадаємо, що в ніч на 23 листопада російські загарбницькі війська обстріляли ракетами пологове відділення лікарні у Запорізькій області. Тоді через цей напад загинуло немовля.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров розповів, як окупанти тримали у заручниках мешканців Запоріжжя, які хотіли потрапити в окуповану Василівку до близьких.

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