Крім того, ЗСУ уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, а також район зосередження особового складу та військової техніки.

Українські воїни підтвердили ураження зосередження живої сили російських окупантів у Якимівському районі Запорізької області. Втрати рахують десятками.

Як зазначається у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, в результаті вдалої атаки українських воїнів ліквідовано понад 10 російських окупантів, ще 30 - поранено.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, район зосередження особового складу та військової техніки, а також "один інший важливий об’єкт" противника.

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Втрати РФ в Україні

Станом на 4 грудня втрати росіян серед особового складу досягли 91150. 29 жовтня ЗСУ ліквідували за добу рекордні 950 загарбників.

В ОП повідомляли, до початку грудня незворотні втрати РФ (убиті, зниклі безвісти, полонені, важко поранені та люди з ампутованими кінцівками), за словами радника голови ОПУ Михайла Подоляка, досягли близько 200 тисяч. ЗМІ встановили імена понад 7500 росіян, убитих на війні в Україні.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно українські воїни ліквідували Михайла Саморукова - командира батальйону кубанських козаків, учасника кількох воєн, офіцера російського спецназу у відставці.

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