Деяких людей одразу депортували в сторону Запоріжжя, а інших затримали на декілька днів.

Російські окупанти затримали українців, які хотіли проїхати в окуповану Василівку із Запоріжжя до близьких.

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, як росіяни майже два дни протримали людей в заручниках, застосовуючи до них силу.

"Нагадаю, 2 грудня рашисти змусили людей, які їхали із Запоріжжя підтримати близьких в окупації, в мінусову температуру ночувати на узбіччі дороги. Але продовженням цього терору став черговий терор. З тих цивільних, які на морозі ночували у Василівці, 8 авто так і не пустили", — зазначив Федоров.

Відео дня

За його словами, деяких людей одразу депортували в сторону Запоріжжя, а інших "покатали".

"Спочатку повезли до комендатури окупованого Мелітополя, а потім повернули назад у Василівку. До всіх людей орки застосували тотальний огляд, перевіряли надто нервово. До окремих мирних беззбройних жителів застосували фізичну силу — били прикладом автомата", — сказав мер.

Після двох днів знущань українці повернулись до Запоріжжя.

Ситуація у Запорізькій області

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що пересування російських окупантів у Запорізькій області вказує на їхню неспроможність обороняти ключові позиції.

Ворог постійно проводить евакуацію поранених в регіоні. Вантажівки та автобуси були відправлені в бік Мелітополя.

Водночас, на думку військового експерта Олександра Коваленка, умови для контрнаступу ЗСУ на території Запорізької області поки не сформувалися.

Вас також можуть зацікавити новини: