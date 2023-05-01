Рятувальники в цей момент перебували в укритті.

У неділю, 30 квітня, російські загарбницькі війська обстріляли Оріхів Запорізької області, влучивши у пожежну частину.

Як повідомляють у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних подій в Запорізькій області, пошкоджено будівлю однієї з пожежно-рятувальних частин. Особовий склад не постраждав, оскільки перебував в момент обстрілу в укритті.

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Російські обстріли: останні новини

Як повідомляв УНІАН, вчора російські загарбники вдарили по прикордонним громадам Сумщини. Також під обстрілом опинився Нікопольський район Дніпропетровщини, повідомлялося про загибель людини.

На Херсонщині через російську атаку серйозно постраждав чоловік, одна жінка загинула. А у Авдіївці після авіаракетного удару росіян під завалами розшукують людину.

Ввечері вибухи пролунали у Павлограді, містяни повідомляли про пожежу та руйнування у житлових будинках.

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