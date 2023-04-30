Супротивники упродовж дня десятки разів обстрілювали Авдіївку.

Унаслідок авіаракетного удару російських загарбників по центру міста Авдіївка Донецької області у неділю, 30 квітня, під завалами може знаходитися одна особа.

Імовірно, під завалами перебуває чоловік, 1962 року народження, розповів керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, повідомляє "Суспільне". Чиновник додав, що ворог упродовж дня обстрілював Авдіївку близько 20 разів.

"Внаслідок ранкового авіаракетного удару по центральній частині міста, ймовірно, під завалами будинку знаходиться чоловік, 1962 р. н. Комунальники розбирають завали без спецтехніки", - поділився очільник Авдіївської МВА.

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Зранку 30 квітня ворог кілька разів відкрив вогонь по Авдіївці з "Градів" та двічі вдарив з танків, а об 11 годині окупанти здійснили по центру міста авіаракетний удар. Унаслідок ворожого удару "склалися" триповерхові будівлі.

Варто зазначити, що в Авдіївці залишалися ще 1782 мирних жителі, серед них є одна дитина.

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