Обстрілів зазнали Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Есманська громади.

30 квітня російські окупанти шість разів обстріляли прикордонні громади Сумської області.

Про це повідомляється у офіційному Telegram-каналі Сумської обласної військової адміністрації. Зазначається, що було зафіксовано понад 54 вибухи. Російських обстрілів зазнали Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Есманська громади.

"Середино-Будська громада: зафіксовано три вибухи з артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. Також з території РФ з гелікоптеру здійснено пуск 10 ракет по м. Середина-Буда. Внаслідок авіаудару пошкоджено три приватні помешкання та АЗС. Зноб-Новгородська громада: з території РФ був один вибух з міномету. Також росіяни здійснили обстріл з РСЗВ "Град" - 25 вибухів. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється. Есманська громада: ворог гатив з артилерії – 15 вибухів", - йдеться у повідомленні.

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