Романіченко у своїй промові обрала класичну кремлівську риторику.

Українська акторка та власниця модельної агенції для дітей у Запоріжжі "Be WOW" Наталія Романіченко записала відео, де проголосила себе мером окупованої російськими солдатами Василівки (містечко у Запорізькій області).

Чинний міський голова Василівки Сергій Каліман перебуває у Запоріжжі, а Романіченко співпрацює з армією РФ та закликає місцевих мешканців не чинити опір "братньому російському народу".

Романіченко у своїй промові обрала класичну кремлівську риторику про "державний переворот у 2014 році" та "криваву бійню, розв'язану київським режимом".

"Українська армія цілеспрямовано обстрілює нашу Василівку, тим самим намагаючись зірвати налагодження мирного життя", – заявила колаборантка, одягнувши на руку георгіївську стрічку.

Самопроголошена очільниця міста раніше знімалася в українських фільмах, а своїх дітей одягала у радянську військову форму.

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