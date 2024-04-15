За словами керівника ГУР, без допомоги Україні буде катастрофічно важко.

Російські окупанти планують активізацію бойових дій на кінець травня - початок червня. Про це в інтерв'ю німецьким ЗМІ сказав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

За його словами, ЗСУ будуть "відносно добре підготовлені до цього, а потім побачимо, що буде далі".

"Без допомоги нам буде катастрофічно важко. Але по-перше, ця допомога надходить, хоча й не в достатній кількості. А по-друге, вона буде рухатися вперед", - зазначив Буданов.

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Тривоги в Україні будуть оголошувати через ще один літак. Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

За його словами, ворог почав застосовувати для ударів по Україні ракети Х-69. Носіями цих ракет є винищувачі Су-57, і їхній зліт буде призводити до оголошення повітряної тривоги по всій території України.

Також УНІАН повідомляв, що відбувається на півдні України. Зокрема, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває патрульний катер РФ, але ракетоносії - в пунктах базування.

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