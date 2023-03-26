Пройшли заняття, зокрема з теорії та практики дій в патрулі.

Новобранці Збройних сил України пройшли заняття в межах базової загальновійськової підготовки у Великобританії, де також тривають навчання танкістів на полігоні.

Як повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк, заняття проводяться інструкторами зі складу 5-го батальйону Королівського австралійського полку 1-ї бригади Сухопутних військ Австралійських сил оборони.

"Новобранці Збройних сил України пройшли заняття з теорії та практики дій в патрулі, оборони та атаки на рівні взводу в межах базової загальновійськової підготовки у Великобританії", - зазначив він.

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Навчання українських військових у Великобританії - що варто знати

Ця країна проводить масштабні різносторонні навчання для українського війська, до яких залучаються й інші країни, приміром, Австралія. Зокрема, навчання проводять з метою опанування українськими воїнами техніки західних зразків.

26 березня у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що друга група українських артилеристів завершує навчання на 155-мм САУ AS90 в спеціалізованому закладі у Великобританії. Українські військовослужбовці пройшли спеціальне навчання з усіх аспектів експлуатації та обслуговування системи AS90.

Також тривають тренування українських військових на британских танках Challenger 2.

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