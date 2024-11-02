За словами речника ВМС ЗСУ, під час знищення ворожого судна була сильна детонація.

Великий десантний корабель "Новочеркаськ" підніматимуть частинами, бо при його знищенні була така детонація, що від нього мало що могло залишитися. Про це сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "Київ24", коментуючи інформацію про те, що російські окупанти почали піднімати з дна "Новочеркаськ", який Збройні сили України потопили у грудні 2023 року.

"Що стосується "Новочеркаська", то, судячи з масштабів детонації, ймовірніше за все, він використався як плавучий склад БК. При цьому в нього і власного штатного озброєння достатньо багато для того, щоб феєрично здетонувати. Тому так, його підіймають частинами", - зазначив він.

Плетенчук наголосив, що суднопідйомні роботи це складний тривалий процес із залученням багатьох фахівців.

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Відповідаючи на запитання, чи можуть якісь його вузли бути використані ворогом в майбутньому, речник ВМС ЗСУ зазначив, що це важко оцінити, бо треба бачити, які вузли і агрегати вціліли.

"Можуть використовувати, наприклад, якір від затонулого корабля. Чому ні? Він десь там був. Мабуть, його не сильно пошкодило під час вибуху", - пожартував Плетенчук.

"Це як мінімум три заводи і всі ці локації знаходяться в зоні вогневого ураження. Це ні для кого вже не таємниця. І для росіян також. Тому використовувати Крим як ремонтну базу, якою вона завжди для них була, наразі вони не можуть".

При цьому жартома нагадав, що останні спроби після ремонту і відновлення вийти на ходові випробування завершилися тим, що Військово-морські сили допомогли двом великим десантним кораблям так і залишитись в гавані і до тепер.

За його словами, є в Новоросійську ремонтна база, але вона ні в яке порівняння з кримськими заводами не йде, бо здатна обслуговувати щось термінове, поточне.

"Тому з ремонтом погано, з будівництвом погано і сенсу немає, бо навіть два нові ракетні кораблі "Каракурт", які були призначені для ЧФ вони вивели з Азово-Чорноморського регіону, де ті проходили ходові випробування якраз через побоювання їхньої втрати. Тому що два попередні кораблі цього проєкту "Аскольд" і "Циклон" було знищено в Криму", - зазначив Плетенчук.

Знищення ворожого корабля "Новочеркаськ" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня 2023 року Збройні сили України знищили великий десантний корабель "Новочеркаськ", що перебував на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ Росії.

Тодішній командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук подякував пілотам Повітряних Сил та усім причетним за філігранну роботу.

Зазначалося, що ВДК "Новочеркаськ" перевозив безпілотні літальні апарати типу "Shahed". Цей корабель призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Він здатний транспортувати різні види бронетехніки, включаючи танки.

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