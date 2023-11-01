Представник Пентагону зазначив, що Сили оборони України демонструють "певні поступові успіхи і прогрес" на фронті.

У Міністерстві оборони США назвали поточні наступи російських окупаційних військ на фронті "операціями з обмеженим ефектом".

Про це заявив представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер під час пресконференції. Він зазначив, що Сили оборони України демонструють "певні поступові успіхи і прогрес" на фронті.

"Ми бачимо, як у деяких місцях росіяни намагаються провести наступальні операції з обмеженим ефектом. Намагаються просунутися вперед у деяких областях", - сказав Райдер.

Відео дня

За його словами, США будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Росія наступає поблизу Авдіївки

Як писав УНІАН, в Білому домі заявили, що новий наступ російських окупантів на Донбасі в районах Лиману та Авдіївки не став сюрпризом, США впевнені, що ЗСУ відіб'ють атаку ворога.

За даними Генштабу станом на 1 листопада, російські загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку. Незважаючи на те, що для підтримки своїх військ окупанти застосовують авіацію, українські війська стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат.

Вас також можуть зацікавити новини: