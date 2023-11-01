У Міністерстві оборони США назвали поточні наступи російських окупаційних військ на фронті "операціями з обмеженим ефектом".
Про це заявив представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер під час пресконференції. Він зазначив, що Сили оборони України демонструють "певні поступові успіхи і прогрес" на фронті.
"Ми бачимо, як у деяких місцях росіяни намагаються провести наступальні операції з обмеженим ефектом. Намагаються просунутися вперед у деяких областях", - сказав Райдер.
За його словами, США будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
Росія наступає поблизу Авдіївки
Як писав УНІАН, в Білому домі заявили, що новий наступ російських окупантів на Донбасі в районах Лиману та Авдіївки не став сюрпризом, США впевнені, що ЗСУ відіб'ють атаку ворога.
За даними Генштабу станом на 1 листопада, російські загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку. Незважаючи на те, що для підтримки своїх військ окупанти застосовують авіацію, українські війська стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат.