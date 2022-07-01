Важливою умовою успіху українських оборонних і контрнаступальних дій є забезпечення відповідним матеріально-технічним ресурсом.

Сполучені штати Америки будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Про це сказав у сьогоднішній телефонній розмові з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

Залужний повідомив у Facebook, що в ході розмови йшлося про реалізацію стратегічних завдань Сил оборони України, головним з яких є звільнення українських земель в межах міжнародно визнаних кордонів. "Важливою умовою успіху наших оборонних і контрнаступальних дій є забезпечення відповідним матеріально-технічним ресурсом. Ми щиро вдячні за надану і дуже розраховуємо на подальшу допомогу від партнерів", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Залужний також зазначив, що Міллі передав запевнення президента США Джо Байдена та міністра оборони Ллойда Остіна, що "Сполучені Штати будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".

Як повідомляв УНІАН, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що Європа допомагатиме Україні стільки, скільки потрібно, поки Україна не переможе ворога.

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