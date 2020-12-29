Україна на сьогодні підготувала для обміну полоненими з ОРДЛО список з 251 особи, які утримуються на непідконтрольній частині Донбасу.
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Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24".
Серед них є як цивільні особи, так і військові та учасники добровольчих формувань.
"251 людина - це підтвердження відбулося через центр звільнення полонених СБУ. Серед них 34 військових, всі решта - цивільні громадяни й з добробатів є 4 людини. Ця цифра нами підтверджена, підтверджена СБУ через звернення громадян, через свідків, які повернулися з полону", - розповіла Денісова.
Уповноважений з прав людини уточнила, що ще 258 осіб вважаються зниклими безвісти. "Ми не знаємо, живі вони чи ні. Треба шукати", - зазначила вона.
Денісова також повідомила, що представники окремих районів Донецької області передали українській стороні список на обмін зі 103 осіб.
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