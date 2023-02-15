Бахмут вже знаходиться в напівохваті ворожих сил, але українські війська продовжують обороняти його.

Продовження оборони Бахмута має сенс навіть в нинішніх умовах, оскільки тут українська армія як і раніше може знищувати сили окупантів. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Воїни на Бахмутському напрямку виконують дуже важливу функцію - вони зараз знекровлюють ворога. Знищують кращі російські частини. З кожним таким боєм противник стає все менш боєздатним", - заявив він.

При цьому Череватий зазначив, що теоретично відхід українських сил з Бахмута можливий, якщо це буде необхідно з метою збереження особового складу, або для поліпшення тактичного положення і забезпечення більш ефективної оборони.

Відео дня

"Важливо - щоб ворог не мав можливості системно прорвати нашу оборону, тому що тоді він обрушує тили і просто рухається у напрямку головного удару. Наприклад, в даному випадку це Слов'янськ і Краматорськ", – пояснив спікер.

Ситуація під Бахмутом

Згідно звітам Генштабу ЗСУ, в даний час Бахмут знаходиться в напівохваті ворожих сил. Однак наявність шляхів постачання не дозволяє поки говорити навіть про оперативне оточення.

Загалом Бахмутський напрямок є найважчою ділянкою фронту через безперервні атаки ворога як на саме місто, так і в його околицях.

При цьому у Білому домі говорять, що захоплення росіянами Бахмута не призведе до кардинальної зміни ситуації у війні.

Вас також можуть зацікавити новини: