Наразі повні дані щодо загиблих та поранених, а також кількість знищених будинків встановлюються, у місті тривають пожежі.

У Бахмуті Донецької області в результаті сьогоднішнього ворожого обстрілу загинули щонайменше 7 жителів, ще 6 отримали поранення.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що ворожа армія РФ обстріляла центральну частину міста Бахмут.

"Загинуло семеро мирних мешканців, ще шестеро отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Пошкоджено магазини, приватні домівки та багатоповерхівки", - інформує прокуратура.

За попередніми даними, окупанти вкотре використали проти мирного населення РСЗВ "Ураган".

"Наразі повні дані щодо загиблих та поранених, а також кількість знищених будинків встановлюються, у місті тривають пожежі", - йдеться у повідомленні.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня Генштаб повідомив, що ворог проводить наступальні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагаючись артилерійським вогнем витіснити підрозділи ЗСУ з зайнятих рубежів.

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