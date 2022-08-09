Окупанти намагалися провести розвідку боєм, проте наші військові змусили їх тікати.

Ворог проводить наступальні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Наші захисники знешкодили розвідувальні групи в районах Великої Новосілки та Времівки.

Про це йдеться у новому зведенні Генштабу.

"На Слов’янському напрямку противник обстрілював з артилерії райони Бражківки, Карнаухівки, Сулигівки, Нової Дмитрівки, Протопопівки, Адамівки, Залимана, Мазанівки та Долини. На Донецькому напрямку, за підтримки оперативно-тактичної та армійської авіації, ворог проводить наступальні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагається артилерійським вогнем витіснити наші підрозділи із зайнятих рубежів", - йдеться у повідомленні.

На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали території біля Григорівки, Сіверська, Верхньокам’янського, Закітного та Івано-Дар’ївки. На Бахмутському напрямку рашисти відкривали ворожий вогонь артилерії у бік Соледара, Кодеми, Білогорівки, Бахмутського, Виїмки та Вершини. Біля останнього, а також Зайцевого, Дачі, Бахмута, Яковлівки і Спірного ворог задіяв авіацію.

"Окупанти намагалися провести розвідку боєм в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка, Веселе, Яковлівка та Бахмут. Українські воїни завдали вогневого ураження та змусили загарбників тікати. З таким же результатом ворог вів наступ неподалік Зайцевого. На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Водяного, Пісків, Невельського, Новоселівки, Красногорівки і Сухої Балки. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Мар’їнка, Красногорівка, Новоселівка, Авдіївка", - додали у Геншабі.

Також окупанти намагалися проводити наступальні бої неподалік Красногорівки та Авдіївки. Проте наші захисники дали відсіч ворогу, тож рашисти відійшли.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстріляли райони населених пунктів Володимирівка, Павлівка, Оріхів, Шевченко, Гуляйпільське, Новоданилівка, Степногірськ, Ольгівське, Кам’янське та Новосілка. Авіаудари зафіксовано біля Великої Новосілки, Щербаків та Новосілка. Окрім цього, українські військові знешкодили розвідувальні групи в районах Великої Новосілки та Времівки.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в ОК "Південь" розповіли про "врожай" за день. Українські військові знищили чимало техніки та десятки окупантів.

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