Обстріл відбувся близько 17:00.

6 квітня унаслідок обстрілу бойовиків знеструмило насосну станцію Південнодонбаського водопроводу, розташовану у «сірій зоні» між селами Василівка та Крута Балка. Без водопостачання залишилися мешканці понад 50 населених пунктів.

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Обстріл відбувся близько 17:00. Працівники станції змогли сховатися у бомбосховищі, жертв немає. Однак постачання води зупинене.

Звідти вода подається на чотири фільтрувальні станції: Карлівську, Великоанадольську та Старокримські №1 та №2.

Без водопостачання залишились мешканці міст Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Українськ, Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар і Маріуполь.

"Завтра сапери, енергетики, працівники Води Донбасу та інші фахівці оглянуть місце обстрілу, аби визначитися з переліком робіт. Зможемо почати їх виконувати, коли отримаємо гарантії дотримання режиму тиші під моніторингом місії ОБСЄ", - зазначив Кириленко.

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Автор: Людмила Жерновська