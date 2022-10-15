Супротивники знову обстріляли вулиці мирного міста, минулося без жертв.

У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок ворожих обстрілів вночі та зранку поранено сімох людей.

Про це у Telegram повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Важка ніч та ранок для району. Два поранених вночі та, за уточненими данними, п'ять поранених мешканців Нікополя зранку", - зазначив він.

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За словами Євтушенка, минулося без загиблих.

"Ранковий обстріл вулиць мирного міста був заточений на максимальну шкоду мирним жителям", - наголосив голова РВА.

Обстріл Нікополя сьогодні з боку окупантів - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, вночі 15 жовтня окупанти влаштували атаку на Нікополь. У місті було пошкоджено понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, транспортне підприємство, кілька магазинів, гаражний кооператив, автомобілі та кілька офісів. Повідомлялося про двох пораних цивільних людей.

Вранці 15 жовтня окупанти знову гатили по місту, використовуючи важку артилерію. Внаслідок чого понівечені житлові будинки та адміністративні будівлі.

13 числа стало відомо, що супротивники всю ніч обстрілювали Нікопольщину з артилерії. Найбільше постраждав Нікополь. У місті було поранено 59-річного чоловіка, він потрапив у лікарню та був у тяжкому стані.

Раніше окупанти не раз атакували Дніпропетровщину дронами. 14 жовтня повідомлялося про знищення 4 ворожих дронів-камікадзе.

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