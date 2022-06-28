Обійшлося без суттєвих руйнувань та постраждалих тому, що доступ до узбережжя у цій місцевості закрито.

Ворог завдав чергового удару по півдню Одеської області ракетою "Онікс".

Про це журналістам повідомили у Оперативному командуванні "Південь".

"Ворог продовжує атакувати Ізмаїльський район Одеської області крилатими ракетами типу "Онікс". Після ранкового знищення ще п'ять ракет було випущено береговою лінією протягом дня", - сказано в повідомленні.

Удар припав на узбережжя.

Зазначається, що обійшлося без суттєвих руйнувань та постраждалих саме тому, що доступ до узбережжя у цій місцевості закрито.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 червня, вранці була спроба ворога вдарити по Ізмаїльському району Одеської області, але силами протиповітряної оборони ракета була знищена над морем.

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