Ворог завдав чергового удару по півдню Одеської області ракетою "Онікс".
Про це журналістам повідомили у Оперативному командуванні "Південь".
"Ворог продовжує атакувати Ізмаїльський район Одеської області крилатими ракетами типу "Онікс". Після ранкового знищення ще п'ять ракет було випущено береговою лінією протягом дня", - сказано в повідомленні.
Удар припав на узбережжя.
Зазначається, що обійшлося без суттєвих руйнувань та постраждалих саме тому, що доступ до узбережжя у цій місцевості закрито.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 червня, вранці була спроба ворога вдарити по Ізмаїльському району Одеської області, але силами протиповітряної оборони ракета була знищена над морем.