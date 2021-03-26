У Військовій частині А2641 розповіли про загиблого героя.

Внаслідок ворожого обстрілу під Шумами на Донбасі 26 березня загинув підполковник Сергій Коваль.

Читайте такожНамагалися зупинити обстріл дев'ять разів: стали відомі подробиці загибелі чотирьох бійців ЗСУ на ДонбасіПро це повідомили на Facebook-сторінці Військової частини А2641.

«З сумом повідомляємо, що сьогодні в районі проведення операції Об’єднаних сил, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України героїчно загинув наш побратим – підполковник Коваль Сергій Васильович», – говориться у повідомленні.

Зазначається, що Коваль «пройшов складний шлях від командира взводу розмінування до командира загону пошуку та знешкодження саморобних вибухових пристроїв».

Обстріл під Шумами 26 березня: подробиці

26 березня на Донбасі внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних сил поблизу Шумів загинули четверо військовослужбовців Збройних сил України, ще двоє дістали поранення.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі заявила про екстрену внутрішню нараду.

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Автор: Катерина Шварц