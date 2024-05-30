Ворог здійснив пуски в районі Енгельса.

Російські окупаційні війська вчергове підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Зафіксовано пуски крилатих ракет.

"Здійснено пуски крилатих ракет Х-101 бортами Ту-95 в районі Енгельса", – повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

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Відео дня

Оновлено 04:05: Ще одна ракета фіксується на Полтавщині, курс – Полтава.

Оновлено 04:04: Ракета на Полтавщині – в напрямку Київщини.

Оновлено 04:02: Нова група ракет заходить через Сумщину, заявили в Повітряних силах.

Оновлено 03:59: Ракета через Чернігівщину – в напрямку Київщини.

Тим часом повітряна тривога поширилася на всю територію України.

Оновлено 03:53: Перша група крилатих ракет – в Сумській області, летить в напрямку Полтавщини та Чернігівщини.

Оновлено 03:34: Ракетна небезпека в північних та східних областях, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС, повідомили в ПС ЗСУ.

Оновлено 03:21: У Полтавській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях оголошено ракетну небезпеку.

Станом на цю хвилину карта повітряних тривог виглядає так:

Зазначимо, що раніше в Повітряних силах повідомляли про зліт 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область РФ). Крім того, вже кілька годин російські окупаційні війська атакують Україну ударними безпілотниками.

Атаки РФ по Україні

В ніч проти 30 травня російські окупанти вчергове атакували Харківщину. Під ударом був як сам Харків, так і Харківський район.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що росіяни завдали удару по критичній інфраструктурі одного з районів Харкова. Згодом він заявив, що на місці прильоту виникла пожежа пожежа, перебитий газогін. Постраждали й навколишні будинки – багато вибитих вікон. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери.

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