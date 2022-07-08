Шестихвилинне відео дає повне уявлення, чому аеророзвідників називають "очима перемоги".

Бійці з 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Білинського поділилися унікальними кадрами роботи підрозділу аеророзвідки, який виконує бойові завдання зі знищення окупантів на південному напрямку.

Шестихвилинне відео опублікували на сторінці бригади в YouTube.

Пояснюється, що спочатку аеророзвідники 36 ОБМП виїздять на полювання за російськими "туристами" Зупинившись у полі, вони запускають безпілотник – і шукають місця, де противник облаштував свої бліндажі чи сховав техніку.

Як відомо, богом війни називають артилерію. І війна, яку розв’язала росія проти Українського народу, це знову довела. Точні удари по місцях дислокації російських окупантів, їх тилах, складах з боєприпасами наближають нашу перемогу. Але є ті, хто в цьому робить не менш важливу справу – мовиться у підписів до відео.

Як зазначають воїни, саме Аеророзвідка – це очі перемоги 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

Раніше бйці ССО "Азов" показали унікальні кадри полювання на трофейну техніку окупантів. Динамічна короткометражка демонструє процес захоплення ворожого танка Т-64 на Запоріжжі.

Також Служба безпеки України ділилася ефектними кадрами бойової роботи наших дронів по позиціях російських загарбників. Загалом ударні дрони СБУ ліквідували два танки Т-80, один танк Т-72 та бойову машину піхоти БМП-2.

Вас також можуть зацікавити новини: