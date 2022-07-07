Зокрема, 4-хвилинне відео демонструє процес захоплення ворожого танка Т-64 на Запоріжжі.

Бійці 2-го батальйону ССО "Азов" оприлюднили динамічну та наповнену гумором короткометражку, де показали, як відбуваються операції з вилучення ворожої техніки.

Зокрема на відео, опубліковане на ютуб-каналі підрозділу, показано процес захоплення рашиського танку Т-64 на Запоріжжі.

Пояснюється, що спочатку аеророзвідка виявляє прихований в хащах російський танк, після чого відбувається стратегічне планування та виїзд бойової групи на місце розташування під прикриттям ночі.

Запальний ентузіазм воїнів, помножений на чітку організацію дій і Т-64 у "нашій кишені". Операція зі "звільнення" російської техніки від окупантів пройшла успішно – говориться у підписі до відео.

Раніше Служба безпеки України поділилася ефектними кадрами бойової роботи наших дронів по позиціях російських загарбників. Загалом ударні дрони СБУ ліквідували два танки Т-80, один танк Т-72 та бойову машину піхоти БМП-2.

Також командування ССО ділилося ексклюзивними деталями спецоперації на острові Зміїний. Зазначається, що у той час, коли українські воїни виконували завдання, російські судна почали маневрування в напрямку острова.

Вас також можуть зацікавити новини: