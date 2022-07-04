Нашим захисникам вдалося ліквідувати двох окупантів, решта – втекли.

Воїни з 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського ліквідували двох ворожих солдатів на Херсонщині. Ті так поспішали попасти до кобзона, що "заблукали в трьох соснах".

Відео "демілітаризації" ворожої піхоти опублікували на фейсбук-сторінці бригади.

Двоє окупантів "совєршилі жест добрай волі", решта пішли за руськім кораблем! – написали наші захисники.

Додамо, що 36 ОБрМП – з’єднання морської піхоти України. Сформована у 2015 році. 2019-го року президент присвоїв бригаді ім’я адмірала Білинського, який був організатором та командиром Дивізії морської піхоти Директорії УНР за часів української революції початку XX ст.

ЗСУ стоять за кілометр від околиць Херсона

Українські захисники вже впритул, на відстань снайперського пострілу, наблизилися до передмість Херсона. Битва за окуповане росіянами місто буде вкрай важкою, адже "жодна зі сторін не збирається здаватися", мовиться у матеріалі видання The Economist.

Раніше Арестович детально описав, яким може бути звільнення Херсона. Радник голови ОП переконаний, що окупанти не зуміють утримати місто, у них там є два шляхи відступу - через Антонівський міст і дамбу в районі Нової Каховки.

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