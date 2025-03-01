Постраждав контейнеровоз "MSC LEVANTE F", що належить провідній європейській компанії.

Російська армія ввечері 1 березня завдала балістичного удару по Одеському морському торговому порту, поранено двох робітників підприємства. Через ворожу атаку пошкоджено два цивільних судна під іноземними прапорами, одне з яких транспортувало понад 20 тисяч тонн кукурудзи та сої.

Як заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, в результаті удару пошкоджено два цивільні судна.

За його словами, це балкер "SUPER SARKAS", який ходить під прапором Сьєрра-Леоне. Судно транспортувало понад 21 тисячу тонн кукурудзи та сої на експорт. Також пошкоджено контейнеровоз "MSC LEVANTE F" під панамським прапором, що належить провідній європейській компанії.

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Кулеба наголосив, що ці судна - з абсолютно цивільними вантажами. Окрім них постраждали й інші обʼєкти портової інфраструктури.

"Загалом це вже 29-те цивільне судно, що зазнало ушкоджень внаслідок російських атак. Попри обстріли, український морський продовольчий коридор продовжує функціонувати. З моменту його відкриття оброблено 106 мільйонів тонн вантажів, із яких майже 70 мільйонів тонн - зерно. Це близько 4 тисяч суден, що доправили продукцію до країн Африки, Азії та Європи", - підкреслив посадовець.

За даними пресслужби Одеської обласної прокуратури, 1 березня близько 17:50 збройні сили РФ завдали ракетного удару по припортовій інфраструктурі Одеси. Попередньо, балістичною ракетою типу "Іскандер-М".

Внаслідок атаки поранення отримали двоє співробітників Одеського порту, їх доставлено до лікарні.

Розпочато розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Триває огляд місця події, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ.

Інші атаки по Одещині

Як писав УНІАН, 28 лютого ввечері збройні сили РФ атакували Одещину безпілотниками. Внаслідок атаки та падіння уламків загорівся одноповерховий приватний будинок, підприємство, приміщення спортивної установи, та вантажні й легкові автомобілі. Загинув 41-річний чоловік, ще троє людей отримали поранення. Розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

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